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Правительство поддержало законопроект о компенсации за уничтоженное имущество — что нового

4 июня 2024 18:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Правительство поддержало законопроект о компенсации за уничтоженное имущество — что нового
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Верховная Рада
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Парламент проголосовал в первом чтении законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. Законопроект поддержали 255 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, 4 июня.

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Рада поддержала законопроект о компенсации за уничтоженное имущество

Верховная Рада на заседании во вторник, 4 июня, поддержала в первом чтении законопроект №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях.

Правительство поддержало законопроект о компенсации за уничтоженное имущество — что нового - фото 1
Голосование по законопроекту. Фото: Ярослав Железняк

"Если недвижимость расположена на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных, владелец такого имущества может подать заявление о предоставлении компенсации по процедуре и перечню документов согласно имеющейся процедуре в Законе, кроме требования предоставить документы (в том числе материалы фото- и видеофиксации) имущества" к/после уничтожения/повреждения" ,— заявил Железняк.

Правительство поддержало законопроект о компенсации за уничтоженное имущество — что нового - фото 2
Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Соответственно, физический осмотр недвижимости производиться не будет. Владелец такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства.

Важно, что полученные средства можно использовать для восстановления или построения нового жилья.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении повышение акцизного налога на табачные изделия. "За" проголосовало 249 народных депутатов.

Также мы писали, что Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая.

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Украина
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