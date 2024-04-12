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Уночі безпілотники атакували Ростовську область РФ — що відомо

12 квітня 2024 07:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Уночі безпілотники атакували Ростовську область РФ — що відомо
Наслідки обстрілу в РФ. Фото архівне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ростовську область РФ атакували невідомі безпілотники уночі проти п'ятниці, 12 квітня. Зокрема, у районі Новошахтинська працювала ППО, яка нібито збила чотири повітряні цілі. 

Про це повідомили росЗМІ та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Спочатку місцева влада повідомила про загрозу дронового обстрілу, в регіоні Новошахтинська нібито працювала ППО. 

"У районі Новошахтинська силами протиповітряної оборони відбивається атака БпЛА. Наслідки на землі уточнюються", — сказав Голубєв. 

Пізніше він заявив про відбій атаки. За словами губернатора, ППО знищила нібито чотири дрони, внаслідок обстрілу постраждалих та пошкодження об'єктів "не зафіксовано".

Обстріл Ростовської області РФ
Скриншот дописів

Нагадаємо, днями два невідомі безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області РФ.

Перед цим кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів. 

війна
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безпілотники
обстріли
Росія

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