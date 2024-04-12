Ночью беспилотники атаковали Ростовскую область РФ — что известно
Ростовскую область РФ атаковали неизвестные беспилотники ночью, 12 апреля. В частности, в районе Новошахтинска работала ПВО, якобы сбившая четыре воздушных цели.
Об этом сообщили росСМИ и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Атака беспилотников в Ростовской области
Сначала местные власти сообщили об угрозе дронового обстрела, в регионе Новошахтинска якобы работала ПВО.
"В районе Новошахтинского силами противовоздушной обороны отражается атака БпЛА. Последствия на земле уточняются", — сказал Голубев.
Позже он заявил об отбое атаки. По словам губернатора, ПВО уничтожила якобы четыре дрона, в результате обстрела пострадавших и повреждения объектов "не зафиксировано".
Напомним, на днях два неизвестных беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области РФ.
Перед этим несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.
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