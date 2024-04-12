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Ночью беспилотники атаковали Ростовскую область РФ — что известно

12 апреля 2024 07:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью беспилотники атаковали Ростовскую область РФ — что известно
Последствия обстрелов в РФ. Фото архивное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ростовскую область РФ атаковали неизвестные беспилотники ночью, 12 апреля. В частности, в районе Новошахтинска работала ПВО, якобы сбившая четыре воздушных цели.

Об этом сообщили росСМИ и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Сначала местные власти сообщили об угрозе дронового обстрела, в регионе Новошахтинска якобы работала ПВО.

"В районе Новошахтинского силами противовоздушной обороны отражается атака БпЛА. Последствия на земле уточняются", — сказал Голубев.

Позже он заявил об отбое атаки. По словам губернатора, ПВО уничтожила якобы четыре дрона, в результате обстрела пострадавших и повреждения объектов "не зафиксировано".

Обстрел Ростовской области РФ
Скриншот постов

Напомним, на днях два неизвестных беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области РФ.

Перед этим несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

война
россияне
беспилотники
обстрелы
Россия

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