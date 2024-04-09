Уночі невідомі дрони атакували авіацентр у Воронезькій області РФ

Момент влучання. Фото: скриншот з відео

Два невідомі безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області РФ. Це сталося у ніч проти 9 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Атака дронів у Воронезькій області РФ

За інформацією місцевих російських пабліків, спочатку один з дронів врізався у фасад будівлі закладу. Через приблизно годину на теж саме місце влучив другий безпілотник.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкодження отримав фасад та вікна навчального центру. Інформація про постраждалих відсутня.

На оприлюднених кадрах можна побачити момент влучання дрона, гучний вибух та пожежа, яка спалахнула після.

Нагадаємо, 7 квітня кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів.

Незадовго до того ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгорода, у якій ті бідкалися через відсутність продуктів харчування і тим, що змушені покидати свої домівки.