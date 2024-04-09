Ночью неизвестные дроны атаковали авиацентр в Воронежской области РФ

Момент попадания. Фото: скриншот с видео

Два неизвестных беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области РФ. Это произошло в ночь на 9 апреля.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации местных российских пабликов, первоначально один из дронов врезался в фасад здания заведения. Спустя примерно час на то же место попал второй беспилотник.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получил фасад и окна учебного центра. Информация о пострадавших отсутствует.

На обнародованных кадрах можно увидеть момент попадания дрона, громкий взрыв и вспыхнувший пожар.

Напомним, 7 апреля несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

Незадолго до того ГУР перехватило разговор гражданских из Белгорода, в котором те жаловались из-за отсутствия продуктов питания и тем, что вынуждены покидать свои дома.