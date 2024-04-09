Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ночью неизвестные дроны атаковали авиацентр в Воронежской области РФ arrow

Ночью неизвестные дроны атаковали авиацентр в Воронежской области РФ

9 апреля 2024 10:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью неизвестные дроны атаковали авиацентр в Воронежской области РФ
Момент попадания. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Два неизвестных беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области РФ. Это произошло в ночь на 9 апреля.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Атака дронов в Воронежской области РФ

По информации местных российских пабликов, первоначально один из дронов врезался в фасад здания заведения. Спустя примерно час на то же место попал второй беспилотник.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получил фасад и окна учебного центра. Информация о пострадавших отсутствует.

На обнародованных кадрах можно увидеть момент попадания дрона, громкий взрыв и вспыхнувший пожар.

Напомним, 7 апреля несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

Незадолго до того ГУР перехватило разговор гражданских из Белгорода, в котором те жаловались из-за отсутствия продуктов питания и тем, что вынуждены покидать свои дома.

война
россияне
беспилотники
обстрелы
Россия
учебные центры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы