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Умєров відсторонив керівника департаменту через підозру в розкраданні на закупівлях для ЗСУ

2 лютого 2024 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров відсторонив керівника департаменту через підозру в розкраданні на закупівлях для ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура. Раніше йому оголосили підозру в розкраданні на закупівлях для бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони.

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"Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що причиною відсторонення є оголошення підозри у кримінальному провадженні. Нахкуру вручили її 27 січня цього року.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових. Їхні дії загрожували життю та здоров’ю бійцям ЗСУ, а також завдали багатомільйонних збитків державі.

Міноборони
ЗСУ
гроші
підозра
Умєров

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