Умеров отстранил руководителя департамента из-за подозрения в разворовывании на закупках для ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомаса Нахкура. Ранее ему объявили подозрение в разворовывании на закупках для бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

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"Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что причиной отстранения является объявление подозрения в уголовном производстве. Нахкуру вручили его 27 января этого года.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Минобороны, которые закупали некачественную амуницию для военных. Их действия угрожали жизни и здоровью бойцам ВСУ, а также нанесли многомиллионный ущерб государству.