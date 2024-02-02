Умеров отстранил руководителя департамента из-за подозрения в разворовывании на закупках для ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомаса Нахкура. Ранее ему объявили подозрение в разворовывании на закупках для бойцов ВСУ.
Об этом сообщает Минобороны.
Отстранение руководителя закупочного департамента
"Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что причиной отстранения является объявление подозрения в уголовном производстве. Нахкуру вручили его 27 января этого года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Минобороны, которые закупали некачественную амуницию для военных. Их действия угрожали жизни и здоровью бойцам ВСУ, а также нанесли многомиллионный ущерб государству.
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