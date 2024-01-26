ДБР завершило досудове розслідування щодо ексвисокопосадовців Міноборони — що відомо

Міністерство оборони України. Фото: mil.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових. Їхні дії загрожували життю та здоров’ю бійцям ЗСУ, а також завдали багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомляє ДБР.

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"Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Колишній заступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Договори укладалися за умови повної передплати.

Фігуранти також замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. Тоді була здійснена повна передоплата та порушена визначена інструкцією Міноборони процедура здійснення контролю за якістю товару. Внаслідок цього ЗСУ отримали неякісні бронежилети.

Це призвело до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів та до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

"Колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У ДБР додали, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи вона буде передана до суду.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки та Міністерство оборони України запобігли розкраданню коштів, які виділили на закупівлю артснарядів для Збройних сил України. Керівник одного з головних управлінь Міноборони уклав угоду про закупівлю боєприпасів за завищеними цінами.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони України назріває новий скандал. 14,5 мільйона євро з бюджету пішли на закупівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Умови контракту вже майже два роки не виконуються.