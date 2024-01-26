ГБР завершило досудебное расследование относительно экс-чиновников Минобороны — что известно
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Минобороны, закупавших некачественную амуницию для военных. Их действия угрожали жизни и здоровью бойцов ВСУ, а также нанесли многомиллионный ущерб государству.
Об этом сообщает ГБР.
Досудебное расследование в отношении чиновников Минобороны
"Бывший заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн", — говорится в сообщении.
Бывший заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн. Договоры заключались при условии полной предоплаты.
Фигуранты также заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. Тогда была произведена полная предоплата и нарушена определенная инструкцией Минобороны процедура осуществления контроля качества товара. В результате этого ВСУ получили некачественные бронежилеты.
Это привело к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств и подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ.
"Бывшим должностным лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В ГБР добавили, что после ознакомления стороны защиты с материалами дела она будет передана в суд.
Напомним, Служба безопасности и Министерство обороны Украины предотвратили хищение средств, которые выделили на закупку артснарядов для Вооруженных сил Украины. Руководитель одного из главных управлений Минобороны заключил соглашение о закупке боеприпасов по завышенным ценам.
Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллиона евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, имеющей связи в Москве. Условия контракта уже почти два года не выполняются.
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