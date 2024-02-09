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Умєров провів першу нараду з Сирським — що обговорили

9 лютого 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров провів першу нараду з Сирським — що обговорили
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у п'ятницю, 9 лютого.

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"Надзвичайно важливе питання — налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус — на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів", — наголосив Умєров.

Сторони обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрему увагу вони приділили новому роду сил ЗСУ — Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне — технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!" — додав міністр.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

У своєму першому зверненні Сирський подякував побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації, та назвав нові завдання ЗСУ.

Тим часом The Economist пише, що звільнення Залужного знаменує собою новий і вирішальний етап у війні, а Зеленський "ризикує помилитися", призначивши на посаду Сирського.

Міноборони
ЗСУ
Україна
Олександр Сирський
Умєров

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