Умеров провел первое совещание с Сырским — что обсудили
Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковником Александром Сырским. Они обсудили вопросы детального плана действий на 2024 год.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в пятницу, 9 февраля.
Рабочее совещание Умерова и Сырского
"Чрезвычайно важный вопрос — налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", — подчеркнул Умеров.
Стороны обсудили повышение качества обучения, обеспечение образовательных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.
Отдельное внимание они уделили новому роду сил ВСУ — Силам беспилотных систем.
"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!" — добавил министр.
Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.
В своем первом обращении Сырский поблагодарил побратимов за реализацию военных планов, которые спасли Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.
Тем временем The Economist пишет, что увольнение Залужного знаменует собой новый и решающий этап в войне, а Зеленский "рискует ошибиться", назначив на должность Сырского.
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