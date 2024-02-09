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Умеров провел первое совещание с Сырским — что обсудили

9 февраля 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров провел первое совещание с Сырским — что обсудили
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковником Александром Сырским. Они обсудили вопросы детального плана действий на 2024 год.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в пятницу, 9 февраля.

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Рабочее совещание Умерова и Сырского

"Чрезвычайно важный вопрос — налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", — подчеркнул Умеров.

Стороны обсудили повышение качества обучения, обеспечение образовательных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание они уделили новому роду сил ВСУ — Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!" — добавил министр.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

В своем первом обращении Сырский поблагодарил побратимов за реализацию военных планов, которые спасли Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.

Тем временем The Economist пишет, что увольнение Залужного знаменует собой новый и решающий этап в войне, а Зеленский "рискует ошибиться", назначив на должность Сырского.

Минобороны
ВСУ
Украина
Александр Сырский
Умеров

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