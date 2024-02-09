Умєров представив головкома ЗСУ Сирського генеральному інспектору Бундесверу
Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового Головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером. Вона пройшла у Києві в п'ятницю, 9 лютого.
Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Умєрова та Сирського з генеральним інспектором Бундесверу
Головком розповів німецькому колезі ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії.
Сторони обговорили потреби бійців ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.
"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", — додав Умєров.
Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.
У своєму першому зверненні Сирський подякував побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації, та назвав нові завдання ЗСУ.
Також Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.
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