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Умєров представив головкома ЗСУ Сирського генеральному інспектору Бундесверу

9 лютого 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров представив головкома ЗСУ Сирського генеральному інспектору Бундесверу
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер, міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/umerov_mo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового Головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером. Вона пройшла у Києві в п'ятницю, 9 лютого.

Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Умєрова та Сирського з генеральним інспектором Бундесверу

Головком розповів німецькому колезі ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення української армії.

Зустріч Умєрова та Сирського з генеральним інспектором Бундесверу
Зустріч Умєрова та Сирського з генеральним інспектором Бундесверу. Фото: t.me/umerov_mo

Сторони обговорили потреби бійців ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", — додав Умєров.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

У своєму першому зверненні Сирський подякував побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації, та назвав нові завдання ЗСУ.

Також Умєров провів першу робочу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Вони обговорили питання детального плану дій на 2024 рік.

Німеччина
Міноборони
Україна
Олександр Сирський
Умєров

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