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Умеров представил главкома ВСУ Сырского генеральному инспектору Бундесвера

9 февраля 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров представил главкома ВСУ Сырского генеральному инспектору Бундесвера
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер, министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/umerov_mo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером. Она прошла в Киеве в пятницу, 9 февраля.

Об этом Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Умерова и Сырского с генеральным инспектором Бундесвера

Главком рассказал немецкому коллеге ситуацию на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии.

Встреча Умерова и Сырского с генеральным инспектором Бундесвера
Встреча Умерова и Сырского с генеральным инспектором Бундесвера. Фото: t.me/umerov_mo

Стороны обсудили потребности бойцов ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", — добавил Умеров.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

В своем первом обращении Сырский поблагодарил побратимов за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.

Также Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Сырским. Они обсудили вопросы детального плана действий на 2024 год.

Германия
Минобороны
Украина
Александр Сырский
Умеров

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