Умеров представил главкома ВСУ Сырского генеральному инспектору Бундесвера
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером. Она прошла в Киеве в пятницу, 9 февраля.
Об этом Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Умерова и Сырского с генеральным инспектором Бундесвера
Главком рассказал немецкому коллеге ситуацию на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинской армии.
Стороны обсудили потребности бойцов ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", — добавил Умеров.
Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.
В своем первом обращении Сырский поблагодарил побратимов за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.
Также Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Сырским. Они обсудили вопросы детального плана действий на 2024 год.
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