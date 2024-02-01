Умєров подав декларацію — скільки міністр оборони заробив минулого року

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Стало відомо, що минулого року його дохід становив понад 5,5 млн грн.

Декларація Умєрова опублікована на сайті НАЗК.

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Доходи Умєрова за 2023 рік

Відомо, що 5 млн грн прибутку Умєров отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а 573 873 грн — як заробітну плату на посаді міністра.

Він задекларував ще понад 9,1 млн грн як "суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc".

Крім того, Умєров вніс до відомості 18,2 тис. доларів неакцептованих вимог кредитора, 9100 доларів готівкою та 180,5 тис. грн у готівці. На рахунках у банку він тримає 1800 доларів та 3,7 млн грн.

Водночас він є власником 100% корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передано в управління) та володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість — 39,24 млн грн) і в приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Астем текнолоджіз" (вартість — 26,68 млн грн).

Також міністр має акції в компанії Petcube майже на 7000 грн.

Водночас його дружина внесла до декларації зарплату 1 442 572 грн. Готівкою вона має 1100 доларів та ще 8572 доларів на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, чинний очільник Міноборони орендує дві квартири у Києві площею 80,6 та 128,8 кв. м та зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 кв. м.

Його мати володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї у Криму площею 196,7 кв. м, а дружина орендує квартиру в США площею 137,4 кв. м.

Крім того, Умєров користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 млн грн.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім показав свою декларацію про доходи. Кім прийшов до влади з бізнесу, тому має рахунки в Іспанії та сім квартир.