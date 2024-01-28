Зеленський показав декларації про доходи за 2021 та 2022 роки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Доходи та розтрати сім'ї Зеленських у 2021 році

2021 року сімейний дохід Зеленського становив 10,8 мільйона гривень, включаючи 5,4 мільйона гривень від продажу державних цінних паперів. Основними джерелами доходу сім'ї цього року були зарплата, банківські відсотки та доходи від оренди нерухомості на загальну суму 5,5 мільйона гривень.

Порівняно з 2020 роком дохід сім'ї зменшився на 11,9 мільйона гривень, а до кінця року зменшилися і грошові заощадження.

Зеленський також має низку торгових марок, з 22 з яких процес реєстрації було завершено у 2021 році, розпочавшись до його обрання президентом.

Доходи та розтрати сім'ї Зеленських у 2022 році

2022 року доходи Зеленського та його сім'ї скоротилися до 3,7 мільйона гривень, що пов'язано з припиненням орендних договорів на території України внаслідок військових дій з боку Росії.

До кінця року грошові заощадження сім'ї зменшилися майже на 1,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото хоробрих військових, які захищають країну від російських окупантів. Він назвав їх українською силою.



Крім того, Росія поширює новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів із Росією і залишився без грошей.