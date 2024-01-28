Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский показал декларации про доходы за 2021 и 2022 годы arrow

Зеленский показал декларации про доходы за 2021 и 2022 годы

28 января 2024 19:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский показал декларации про доходы за 2021 и 2022 годы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленскго уменьшились на почти 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает Офис Президента.

Читайте также:

Доходы и растраты семьи Зеленских в 2021 году

В 2021 году семейный доход Зеленского составил 10,8 миллиона гривен, включая 5,4 миллиона гривен от продажи государственных ценных бумаг. Основные источники дохода семьи в этом году были зарплата, банковские проценты и доходы от аренды недвижимости, на общую сумму 5,5 миллиона гривен. 

По сравнению с 2020 годом доход семьи уменьшился на 11,9 миллиона гривен, а к концу года уменьшились и денежные сбережения.

Зеленский также владеет рядом торговых марок, по 22 из которых процесс регистрации был завершен в 2021 году, начавшись до его избрания президентом.

Доходы и растраты семьи Зеленских в 2022 году

В 2022 году доходы Зеленского и его семьи сократились до 3,7 миллиона гривен, что связано с приостановкой арендных договоров на территории Украины в результате военных действий со стороны России. 

К концу года денежные сбережения семьи уменьшились на почти 1,8 миллиона гривен.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото храбрых военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Он назвал их украинской силой.

Кроме того, Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, якобы Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.

Владимир Зеленский
декларация
деньги
Украина
президент
доходы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме