Зеленский показал декларации про доходы за 2021 и 2022 годы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленскго уменьшились на почти 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Доходы и растраты семьи Зеленских в 2021 году

В 2021 году семейный доход Зеленского составил 10,8 миллиона гривен, включая 5,4 миллиона гривен от продажи государственных ценных бумаг. Основные источники дохода семьи в этом году были зарплата, банковские проценты и доходы от аренды недвижимости, на общую сумму 5,5 миллиона гривен.

По сравнению с 2020 годом доход семьи уменьшился на 11,9 миллиона гривен, а к концу года уменьшились и денежные сбережения.

Зеленский также владеет рядом торговых марок, по 22 из которых процесс регистрации был завершен в 2021 году, начавшись до его избрания президентом.

Доходы и растраты семьи Зеленских в 2022 году

В 2022 году доходы Зеленского и его семьи сократились до 3,7 миллиона гривен, что связано с приостановкой арендных договоров на территории Украины в результате военных действий со стороны России.

К концу года денежные сбережения семьи уменьшились на почти 1,8 миллиона гривен.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото храбрых военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Он назвал их украинской силой.



Кроме того, Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, якобы Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.