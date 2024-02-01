Умеров подал декларацию — сколько министр обороны заработал в прошлом году

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Стало известно, что в прошлом году его доход составил более 5,5 млн грн.

Декларация Умерова опубликована на сайте НАПК.

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Доходы Умерова за 2023 год

Известно, что 5 млн грн прибыли Умеров получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а 573 873 грн — как заработную плату на должности министра.

Он задекларировал еще более 9,1 млн грн как "сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc".

Кроме того, Умеров внес в ведомость 18,2 тыс. долларов неакцептованных требований кредитора, 9100 долларов наличными и 180,5 тыс. грн наличными. На счетах в банке он держит 1800 долларов и 3,7 млн грн.

В то же время он является владельцем 100% корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си" (корпоративные права переданы в управление) и владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" (стоимость — 39,24 млн грн) и в частной компании с ограниченной ответственностью "Астем текнолоджиз" (стоимость — 26,68 млн грн).

Также у министра есть акции в компании Petcube почти на 7000 грн.

В то же время его жена внесла в декларацию зарплату 1 442 572 грн. Наличными она имеет 1100 долларов и еще 8572 долларов на банковских счетах.

Согласно декларации, действующий глава Минобороны арендует две квартиры в Киеве площадью 80,6 и 128,8 кв. м и зарегистрирован в квартире в Киеве площадью 95 кв. м.

Его мать владеет домом во временно оккупированном Бахчисарае в Крыму площадью 196,7 кв. м, а жена арендует квартиру в США площадью 137,4 кв. м.

Кроме того, Умеров пользуется автомобилем Ford Explorer 2016 выпуска.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 млн грн.

Кроме того, глава Николаевской ОВ Виталий Ким показал свою декларацию о доходах. Ким пришел к власти из бизнеса, поэтому у него есть счета в Испании и семь квартир.