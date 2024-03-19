Рамштайн - коли Україна отримає допомогу для ЗСУ

Умєров після "Рамштайну" анонсував нову допомогу від партнерів вже найближчим часом
Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги. Він, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, "влаштує наші війська".
Про це повідомляє Умєров сказав в інтервʼю Радіо Свобода за підсумками засідання "Рамштайну".
Коли Україна отримає допомогу для ЗСУ
"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", — сказав Умєров.
Він додав, що українські військові готові до потенційного наступу росіян із північного напрямку.
"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", — зазначив міністр.
Нагадаємо, ще до початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.
Також ми писали, як Україна може використати під час Рамштайна атаки на російські НПЗ.
Читайте Новини.LIVE!