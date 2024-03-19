Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Умєров після "Рамштайну" анонсував нову допомогу від партнерів вже найближчим часом arrow

Умєров після "Рамштайну" анонсував нову допомогу від партнерів вже найближчим часом

19 березня 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Рамштайн - коли Україна отримає допомогу для ЗСУ
Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги. Він, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, "влаштує наші війська".

Про це повідомляє Умєров сказав в інтервʼю Радіо Свобода за підсумками засідання "Рамштайну".

Читайте також:

Коли Україна отримає допомогу для ЗСУ

"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", — сказав Умєров.

Він додав, що українські військові готові до потенційного наступу росіян із північного напрямку.

"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", — зазначив міністр.

Нагадаємо, ще до початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва. 

Також ми писали, як Україна може використати під час Рамштайна атаки на російські НПЗ.

ЗСУ
військова допомога
Рамштайн
Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство