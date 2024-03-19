Рамштайн - коли Україна отримає допомогу для ЗСУ

Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров. Фото: ОП

Україна протягом найближчих двох тижнів отримає від західних партнерів новий пакет допомоги. Він, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, "влаштує наші війська".

Про це повідомляє Умєров сказав в інтервʼю Радіо Свобода за підсумками засідання "Рамштайну".

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"Фокус був на артилерії, повітряній обороні, всьому, що стосується нашої потреби в ракетах, ми отримали цю допомогу і їдемо з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, уже до 15 днів, розпочнеться розвантаження… Артилерії буде надано достатньо на перший крок, плануємо ще й збільшити виробництво, тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", — сказав Умєров.

Він додав, що українські військові готові до потенційного наступу росіян із північного напрямку.

"Ми вже 10-й рік воюємо, готуємося, будуємо всі лінії оборони, про це вчора теж говорили у Вісбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову, ми завжди даватимемо відсіч і стримуватимемо ворога", — зазначив міністр.

Нагадаємо, ще до початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.

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