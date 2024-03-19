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Умеров после "Рамштайна" анонсировал новую помощь от партнеров в ближайшее время

19 марта 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Рамштайн – когда Украина получит помощь для ВСУ
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи. Он, по словам министра обороны Рустема Умерова, "устроит наши войска".

Об этом сообщает Умеров сказал в интервью Радио Свобода по итогам заседания "Рамштайна".

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"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всему, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время, уже к 15 дням, начнется разгрузка… Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска", — сказал Умеров.

Он добавил, что украинские военные готовы к потенциальному наступлению россиян с северного направления.

"Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны, об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую, мы будем всегда давать отпор и сдерживать врага", — отметил министр.

Напомним, еще до начала заседания в формате Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

Также мы писали, как Украина может использовать во время Рамштайна атаки на российские НПЗ.

ВСУ
военная помощь
Рамштайн
Умеров

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