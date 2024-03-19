Рамштайн – когда Украина получит помощь для ВСУ

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Фото: ОП

Украина в ближайшие две недели получит от западных партнеров новый пакет помощи. Он, по словам министра обороны Рустема Умерова, "устроит наши войска".

Об этом сообщает Умеров сказал в интервью Радио Свобода по итогам заседания "Рамштайна".

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"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всему, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время, уже к 15 дням, начнется разгрузка… Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска", — сказал Умеров.

Он добавил, что украинские военные готовы к потенциальному наступлению россиян с северного направления.

"Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны, об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую, мы будем всегда давать отпор и сдерживать врага", — отметил министр.

Напомним, еще до начала заседания в формате Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

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