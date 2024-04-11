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Укрзалізниця запустила функцію моніторингу й автовикупу квитків

11 квітня 2024 16:00
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Моніторинг квитків з можливістю автовикупу — у застосунку УЗ з'явилася нова функція
Застосунок Укрзалізниця. Фото: Суспільне
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У застосунку "Укрзалізниці" з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Як скористатися послугою

Для того, щоб скористатися цими функціями, необхідно авторизуватися у застосунку через "Дія.Підпис". Користувачі зможуть моніторити квитки на поїзди, які вже є в продажу, або ж відстежувати конкретні напрямки.

У випадку моніторингу конкретного потяга також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

"Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки", — додали в УЗ.

Важливо зазначити, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на потяги, що прямують у напрямку Україна — Австрія. Раніше квитки можна було придбати лише у касі. 

Ми також писали, що з кінця березня запрацював новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Цей рейс з'єднає столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

поїздки
Укрзалізниця
поїзди
потяг
квитки

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