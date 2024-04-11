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Укрзалізниця запустила функцию мониторинга и автовыкупа билетов

11 апреля 2024 16:00
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Мониторинг билетов с возможностью автовыкупа — в приложении УЗ появилась новая функция
Приложение Укрзалізниця. Фото: Суспільне
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В приложении "Укрзалізниця" появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

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Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо авторизироваться в приложении через "Дія. Підпис". Пользователи смогут мониторить билеты на поезда, которые уже есть в продаже, или отслеживать конкретные направления.

В случае мониторинга конкретного поезда можно также включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (и проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах", — добавили в УЗ.

Важно отметить, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

Что еще нужно знать

Напомним, "Укрзалізниця" запустила онлайн-продажу билетов на поезда, следующие в направлении Украина — Австрия. Раньше билеты можно было приобрести только в кассе.

Мы также писали, что с конца марта заработал новый международный рейс между Прагой и Чопом. Этот рейс соединит столицу Чехии, словацкий Кошице и Чоп.

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