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Нове міжнародне сполучення — в Укрзалізниці розповіли про рейс до Європи

28 березня 2024 14:44
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Укразалізниця запустила новий міжнародний рейс Прага-Чоп
Людина в поїзді. Фото: Укрзалізниця
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Починаючи з четверга, 28 березня, запрацює новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Цей рейс з'єднає столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Укрзалізниці.

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Подробиці залізничного маршруту Прага — Чоп

Запуск нового міжнародного сполучення вдалось здійснити завдяки співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet. Вони також являються операторами маршруту Прага — Перемишль і забезпечують пересадки на поїзди до України.

Нове міжнародне сполучення — в Укрзалізниці розповіли про новий рейс - фото 1
Поїзд чеського перевізника RegioJet. Фото: Facebook RegioJet

Вартість квитків до Праги та з Праги залежитиме від дня поїздки й у середньому становитиме близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. В Укрзалізниці зазначають, що квитки можна придбати на сайті чеського перевізника RegioJet. Також додали, що у чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню.

Відправлення з Праги відбуватимуться щодня о 21:52, а прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, а прибуття до Праги о 05:57. Час поїздки маршрутом Прага — Чоп становитиме бизько 13 годин.

Для запуску нового міжнародного сполучення Укрзалізниця призначила новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки пасажирів.

Також в Укрзалізниці нагадали, що прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні — у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.

Нагадаємо, що 18 березня Укрзалізниця запустила продаж квитків сполученням Україна — Австрія.

Раніше, цього місяця, в Укрзалізниці попередили про зміну маршруту поїздів Київ — Кам'янець-Подільський.

Укрзалізниця
Чехія
залізниця
потяг

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