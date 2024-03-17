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Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ — Кам'янець-Подільський

17 березня 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ — Кам'янець-Подільський
Потяг прибуває на платформу. Фото: Вечірній Київ / Борис Корпусенко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Укрзалізниця попередила українців, які подорожують потягом №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський, про тимчасово закритий рух на перегоні Нігин — Гуменці у Хмельницькій області. Таким чином кінцева висадка пасажирів відбудеться на станції Нігин о 08:12.

Про це Укрзалізниця повідомила в Telegram у неділю, 17 березня.

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Перевізник зазначив, що зміна маршруту пов'язана з деформацією земляного полотна.

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин — Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ — Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода). Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин", — повідомила Укрзалізниця.

Там додали, що сповіщатимуть пасажирів про хід ремонту, а також попросили вибачення за зміни в маршруті.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Укрзалізниця"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Укрзалізниця"

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків.

Також ми писали, що очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко зробив прогноз тарифів на перевезення українців.

Київ
поїздки
Укрзалізниця
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