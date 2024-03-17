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Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев — Каменец-Подольский

17 марта 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев — Каменец-Подольский
Поезд прибывает на платформу. Фото: Вечерний Киев / Борис Корпусенко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Укрзализныця предупредила украинцев, путешествующих на поезде №139/140 Киев — Каменец-Подольский, о временно закрытом движении на перегоне Негин — Гуменцы в Хмельницкой области. Таким образом, конечная высадка пассажиров состоится на станции Нигин в 08:12.

Об этом Укрзализныця сообщила в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Перевозчик отметил, что смена маршрута связана с деформацией земляного полотна.

"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин — Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев — Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода). Конечная станция для этого рейса в 08: 12 вынуждено станет Нигин", — сообщила Укрзализныця.

Там добавили, что будут извещать пассажиров о ходе ремонта, а также извинились за изменения в маршруте.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Укрзализныця"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Укрзализныця"

Напомним, что Укрзализныця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов.

Также мы писали, что глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко сделал прогноз тарифов на перевозку украинцев.

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