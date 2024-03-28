Укрзализныця запустила новый международный рейс Прага-Чоп

Человек в поезде. Фото: Укрзализныця

Начиная с четверга, 28 марта, заработает новый международный рейс между Прагой и Чопом. Этот рейс соединит столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Укрзализныци.

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Подробности железнодорожного маршрута Прага—Чоп

Запуск нового международного сообщения удалось осуществить благодаря сотрудничеству с чешским частным перевозчиком RegioJet. Они также являются операторами маршрута Прага-Перемышль и обеспечивают пересадки на поезда в Украину.

Поезд чешского перевозчика RegioJet. Фото: Facebook RegioJet

Стоимость билетов в Прагу и Прагу будет зависеть от дня поездки и в среднем составит около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. В Укрзализныце отмечают, что билеты можно приобрести на сайте чешского перевозчика RegioJet. Также добавили, что в чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню.

Отправления из Праги будут проходить ежедневно в 21:52, а прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, а прибытие в Прагу в 05:57. Время поездки по маршруту Прага—Чоп будет составлять около 13 часов.

Для запуска нового международного сообщения Укрзализныця назначила новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы-Чоп-Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки пассажиров.

Также в Укрзализныце напомнили, что пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна над Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить. .

Напомним, что 18 марта Укрзализныця запустила продажу билетов сообщением Украина-Австрия.

Ранее, в этом месяце, в Укрзализныце предупредили об изменении маршрута поездов Киев-Каменец-Подольский.