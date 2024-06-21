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Укрзалізниця призначила додаткові рейси з Києва до Львова — графік руху поїздів

21 червня 2024 17:52
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Ілля Рябінін
редактор
Нові поїзди Київ-Львів — який графік
Електропоїзд Hyundai HRCS2 "Київ-Львів" виходить з депо. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З приходом літа залізничний перевізник Укрзалізниця призначив додаткові поїзди до Львова. Нові состави курсуватимуть 22, 28 та 30 червня, зокрема, з Києва. 

Про це повідомила пресслужба перевізника у п'ятницю, 21 червня.

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Таким чином, поїзд №191/192 Київ-Львів вирушатиме з Києва о 08:18, прибуватиме до Львова о 14:59, а також дозволить дістатись до гірського масиву, бо має 23-хвилинну пересадку на додатково призначений поїзд №816/815 Львів-Рахів. 

Графіки руху поїздів

Поїзд №816/815 Львів-Рахів вирушатиме зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22, та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотній поїзд №816/815 Рахів-Львів вирушатиме з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 03:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд №192/191 Львів-Київ вирушатиме зі Львова 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Також відсьогодні, з 21 червня, по пʼятницях також курсуватиме поїзд №815 Коломия-Львів. Він вирушатиме о 06:30 та прибуватиме до Львова о 10:07. 

Водночас поїзд Рахів-Львів проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

укрзалізниця нові похзди
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, раніше до залізничного вокзалу Краматорська прибував особливий пасажирський поїзд "Жовта стрічка", чия ліврея містить імена мешканців тимчасово окупованих територій України, які чинять опір російській армії.

Також у перевізника заявили, що пасажири, які їдуть до Австрії чи Угорщини міжнародними залізничними рейсами, мають мати паперові версії своїх електронних квитків. 

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