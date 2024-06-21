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Укрзализныця назначила дополнительные рейсы из Киева во Львов — график движения поездов

21 июня 2024 17:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новые поезда Киев-Львов — какой график
Электропоезд Hyundai HRCS2 "Киев-Львов" выходит из депо. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С приходом лета железнодорожный перевозчик Укрзализныця назначил дополнительные поезда во Львов. Новые составы будут курсировать 22, 28 и 30 июня, в частности, из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу, 21 июня.

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Таким образом, поезд №191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева в 08:18, прибывать во Львов в 14:59, а также позволит добраться до горного массива, поскольку имеет 23-минутную пересадку на дополнительно назначенный поезд №816/815 Львов-Рахов.

Графики движения поездов

Поезд №816/815 Львов-Рахов будет отправляться из Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:19. Обратный поезд №816/815 Рахов-Львов будет отправляться из Рахова с 22 июня по субботам и воскресеньям в 03:48 и прибывать во Львов в 10:07.

Из Львова поезд №192/191 Львов-Киев будет отправляться из Львова 22, 28 и 30 июня в 14:35 и прибывать в Киев в 21:40.

Также с сегодняшнего дня, с 21 июня, по пятницам также будет курсировать поезд №815 Коломыя-Львов. Он отправляется в 06:30 и прибывает во Львов в 10:07.

Поезд Рахов-Львов будет проходить в обоих направлениях через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города.

укрзализныця новые переходы
Скриншот сообщения Укрзалізниці

Напомним, ранее к железнодорожному вокзалу Краматорска прибывал особый пассажирский поезд "Желтая лента", чья ливрея содержит имена жителей временно оккупированных территорий Украины, сопротивляющихся российской армии.

Также у перевозчика заявили, что пассажиры, которые едут в Австрию или Венгрию международными железнодорожными рейсами, должны иметь бумажные версии своих электронных билетов.

Киев
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Укрзализныця
Львов
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Украина
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горы

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