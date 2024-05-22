Укрзалізниця прискорить поїзд до Польщі — як курсуватиме

Потяг Київ — Варшава. Фото: Polscha.travel

Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком вже розпочався.

Читайте також:

Про це повідомляє пресслужба компанії в середу, 22 травня.

Як курсуватиме поїзд за новим графіком

Час подорожі скоротили на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща). Відповідно:

поїзд №67 Київ — Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).

поїзд №68 Варшава — Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Скориговано і графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

поїзд №119 Дніпро — Київ — Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).

поїзд №120 Хелм — Київ — Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 — 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.

поїзд №19 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

поїзд №20 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

поїзд №23 Київ — Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

поїзд №24 Хелм — Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Укрзалізниця нагадала, що оптимізація часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України була успішно проведена у минулому році для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму. Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

Нагадаємо, в Укрзалізниці ухвалили рішення про підвищення цін на постільні комплекти у потягах. Ця ініціатива була схвалена правлінням 20 травня 2024 року, і нові тарифи почали діяти з 22 травня 2024 року.

До слова, Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.

Ми також писали, що Укрзалізниця запустить додатковий поїзд за маршрутом Київ — Суми. Він курсуватиме всього один тиждень — з 18 по 26 травня.