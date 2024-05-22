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Укрзализныця ускорит поезд в Польшу — как будет курсировать

22 мая 2024 18:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Укрзализныця ускорит поезд в Польшу — как будет курсировать
Поезд Киев – Варшава. Фото: Polscha.travel
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Укрзализныця с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты. Продажа билетов по обновленному графику уже началась.

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Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 22 мая.

Как будет курсировать поезд по новому графику

Время поездки сократили на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша). В соответствии:

  • поезд №67 Киев — Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15).

  • поезд №68 Варшава — Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

Скорректированы и графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что также должно сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

  • поезд №119 Днепр — Киев — Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибывать до конечной остановки в 16:33 (вместо 17:20).

  • поезд №120 Хелм — Киев — Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.

  • поезд №19 Киев — Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55).

  • поезд №20 Хелм — Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

  • поезд №23 Киев — Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05).

  • поезд №24 Хелм — Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать до конечной остановки в 05:13 (вместо 05:39).

Укрзализныця напомнила, что оптимизация времени проведения таможенно-пограничного контроля со стороны Украины была успешно проведена в прошлом году для поездов, следующих в направлении как Перемышля, так и Хелма. Продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась.

Напомним, в Укрзализныце приняли решение о повышении цен на постельные комплекты в поездах. Эта инициатива была одобрена правлением 20 мая 2024 года и новые тарифы вступили в силу с 22 мая 2024 года.

Кстати, Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.

Мы также писали, что Укрзализныця запустит дополнительный поезд по маршруту Киев — Сумы. Он будет курсировать всего одну неделю — с 18 по 26 мая.

Киев
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