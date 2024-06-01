Укренерго змінило графіки відключення електроенергії для всіх споживачів в Україні
Укренерго змінило графіки відключення електроенергії для всіх споживачів і по всій Україні. Вони діятимуть 1 червня з 18:00 до 24:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 1 червня
"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", — йдеться у повідомленні.
Так, обмеження по всій території України будуть діяти 1 червня з 18:00 до 24:00.
В Укренерго зауважили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.
Вранці Міністерство енергетики прогнозувало зміни у графіках відключення електроенергії через нічну атаку РФ 1 червня по енергетичній системі України.
Раніше Укренерго повідомляло, що 1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців
Ми також писали, що в Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.
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