Працівник ДТЕК. Фото: ДТЕК

Укренерго змінило графіки відключення електроенергії для всіх споживачів і по всій Україні. Вони діятимуть 1 червня з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляє Укренерго.

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Графік відключень світла 1 червня. Фото: Укренерго

Графіки відключення світла 1 червня

"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", — йдеться у повідомленні.

Так, обмеження по всій території України будуть діяти 1 червня з 18:00 до 24:00.

В Укренерго зауважили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.

Вранці Міністерство енергетики прогнозувало зміни у графіках відключення електроенергії через нічну атаку РФ 1 червня по енергетичній системі України.

Раніше Укренерго повідомляло, що 1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців

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