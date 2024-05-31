У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З суботи, 1 червня, буде діяти єдина ціна, а саме 4,32 грн за кВт/год.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики в Telegram.

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"Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн кВт/год до 30 квітня 2025 року", — розповів міністр енергетики Герман Глущенко за підсумками засідання.

Додатково, протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, передбачено спеціальний тариф для споживачів, які користуються електроопалювальними системами. Він становить 2,64 грн/кВт год (при умові, що щомісяця споживачі використовують до 2000 кВт/год електроенергії).

Водночас "нічний тариф" при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме 2,16 грн за кВт/год.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", — зазначив Галущенко.

За його словами, якби РФ систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації, спричиненої війною, неможливо дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн кВт/год). Проте держава, з іншого боку, не може утримувати дуже низьку пільгову ціну для всіх споживачів в таких умовах, оскільки тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави — адресні субсидії", — додав Галущенко.

При середньому щомісячному споживанні електроенергії у розмірі 170 кВт/год, рахунок за електроенергію збільшиться на 285 гривень.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.

Також ми писали, що в Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.