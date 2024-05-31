В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Telegram.

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"Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн кВт/ч до 30 апреля 2025 года", — рассказал министр энергетики Герман Глущенко по итогам заседания.

Дополнительно, в течение отопительного сезона с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года, предусмотрен специальный тариф для потребителей, которые пользуются электроотопительными системами. Он составляет 2,64 грн/кВт ч (при условии, что ежемесячно потребители используют до 2000 кВт/ч электроэнергии).

В то же время "ночной тариф" при установленном соответствующем двухзонном счетчике будет составлять 2,16 грн за кВт/ч.

"Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", — отметил Галущенко.

По его словам, если бы РФ систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации, вызванной войной, невозможно позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн кВт/ч). Однако государство, с другой стороны, не может удерживать очень низкую льготную цену для всех потребителей в таких условиях, поскольку тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии", — добавил Галущенко.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в размере 170 кВт/ч, счет за электроэнергию увеличится на 285 гривен.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укренерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

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