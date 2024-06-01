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Чому світло почали вимикати весною і чому воно є на вихідних — відповіді на головні питання

1 червня 2024 16:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чому світло почали вимикати весною і чому воно є на вихідних — відповіді на головні питання
Жінки у темряві. Фото:
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українці не розуміють, чому після успішно пережитої зими у плані відсутності відключень електроенергії, наприкінці весни світло почали відключати. Причину у тому, що РФ знищила велику частину енергетики України саме навесні 2024 року.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Зазначається, що цієї весни Росія здійснила п'ять масованих атак ракетами та дронами по українській енергетиці.

З початку війни росіяни обстріляли тільки теплоелектростанції ДТЕК понад 180 разів. Через ці атаки Україна втратила 80% теплової генерації.

"Проте ключовий фактор порятунку — це
посилення ППО та поставки обладнання. Для цього ДТЕК разом з боксером Олександром Усиком створили ініціативу "Битва за світло", аби привернути увагу світової спільноти до руйнувань нашої енергетики та залучити допомогу для її відновлення", — йдеться в повідомленні.

Також там додали, що у суботу та неділю зазвичай скорочується споживання електроенергії, адже люди не ходять на роботу, тому відключень менше. Ще — на вихідних люди більше часу проводять не вдома й це сприяє скороченню споживання електроегнергії.

Те, що влітку є відключення пояснюють тим, що починають користуватися кондиціонерами.

У Центрі зазначили, що для допомоги українській енергетиці не варто все вимикати. Важливо не вмикати інші потужні прилади одночасно з кондиціонерами. Там радять вимикати кондиціонери в порожніх приміщеннях і не ставити занадто низьку температуру на пристрої. 

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.

Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях. В останній внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

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електроенергія

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