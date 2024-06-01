Чому світло почали вимикати весною і чому воно є на вихідних — відповіді на головні питання
Українці не розуміють, чому після успішно пережитої зими у плані відсутності відключень електроенергії, наприкінці весни світло почали відключати. Причину у тому, що РФ знищила велику частину енергетики України саме навесні 2024 року.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Відключення світла влітку 2024
Зазначається, що цієї весни Росія здійснила п'ять масованих атак ракетами та дронами по українській енергетиці.
З початку війни росіяни обстріляли тільки теплоелектростанції ДТЕК понад 180 разів. Через ці атаки Україна втратила 80% теплової генерації.
"Проте ключовий фактор порятунку — це
посилення ППО та поставки обладнання. Для цього ДТЕК разом з боксером Олександром Усиком створили ініціативу "Битва за світло", аби привернути увагу світової спільноти до руйнувань нашої енергетики та залучити допомогу для її відновлення", — йдеться в повідомленні.
Також там додали, що у суботу та неділю зазвичай скорочується споживання електроенергії, адже люди не ходять на роботу, тому відключень менше. Ще — на вихідних люди більше часу проводять не вдома й це сприяє скороченню споживання електроегнергії.
Те, що влітку є відключення пояснюють тим, що починають користуватися кондиціонерами.
У Центрі зазначили, що для допомоги українській енергетиці не варто все вимикати. Важливо не вмикати інші потужні прилади одночасно з кондиціонерами. Там радять вимикати кондиціонери в порожніх приміщеннях і не ставити занадто низьку температуру на пристрої.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.
Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях. В останній внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
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