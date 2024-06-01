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Почему свет начали выключать весной и почему он есть на выходных — ответы на главные вопросы

1 июня 2024 16:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Почему свет начали выключать весной и почему он на выходных — ответы на главные вопросы.
Женщина без света. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украинцы не понимают, почему после успешно пережитой зимы в плане отсутствия отключений электроэнергии в конце весны свет начали отключать. Причина в том, что РФ уничтожила большую часть энергетики Украины именно весной 2024 года.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Отмечается, что этой весной Россия совершила пять массированных атак ракетами и дронами по украинской энергетике.

С начала войны россияне обстреляли только
теплоэлектростанции ДТЭК более 180 раз. Из-за этих атак Украина потеряла 80% тепловой генерации.

"Однако ключевой фактор спасения — это усиление ПВО и поставки оборудования. Для этого ДТЭК вместе с боксером Александром Усиком создали инициативу "Битва за свет", чтобы привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям нашей энергетики и привлечь помощь для ее восстановления", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что в субботу и воскресенье обычно сокращается потребление электроэнергии, ведь люди не ходят на работу, поэтому меньше отключений. Еще — на выходных люди больше времени проводят вне дома, и это способствует сокращению потребления электроэнергии.

То, что летом есть отключения, объясняют тем, что начинают пользоваться кондиционерами.

В Центре отметили, что для помощи украинской энергетике не следует все включать. Важно не включать другие мощные приборы одновременно с кондиционерами. Там советуют выключать кондиционеры в пустых помещениях и не ставить слишком низкую температуру на устройстве.

Напомним, что в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области. По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.

Также звуки взрывов были слышны в Запорожье, Киевской и Винницкой областях. В последней в результате обстрела загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры.

отключения света
свет
электроснабжение
электроэнергия

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