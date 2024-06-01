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Укрэнерго изменило графики отключения электроэнергии для всех потребителей в Украине

1 июня 2024 16:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Укрэнерго изменило графики отключения электроэнергии для всех потребителей и по всей Украине
Работник ДТЭК. Фото: ДТЭК
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Укрэнерго изменило графики отключения электроэнергии для всех потребителей и по всей Украине. Они будут действовать 1 июня с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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График отключения света 1 июня. Фото: Укрэнерго

Графики отключения света 1 июня

"Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменен", — говорится в сообщении.

Так, ограничения по всей территории Украины будут действовать 1 июня с 18:00 до 24:00.

В Укрэнерго отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

Утром Министерство энергетики прогнозировало изменения в графиках отключения электроэнергии из-за ночной атаки РФ 1 июня по энергетической системе Украины.

Ранее Укрэнерго сообщало, что 1 июня по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 до 23:00.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев

Мы также писали, что на Украине газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с 1 июня 2024 года. Речь идет о 12 компаниях, которым принадлежит около 2% рынка.

отключения света
свет
электроснабжение
электроэнергия

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