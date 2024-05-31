Укренерго попередило про повернення до відключень електроенергії

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Диспетчерський центр Укренерго прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання. Причиною є наслідки масованих ракетних і дронових ударів російських окупантів по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Повернення до відключень електроенергії в Україні

Загарбники з 22 березня по 8 травня п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Внаслідок значних пошкоджень вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

До того ж навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. В Укренерго зазначили, що це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно.

"Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, проведення запланованого обслуговування атомних блоків є невід'ємною необхідністю, яку не можна скасувати або відтермінувати. Це обумовлено тим, що успішна проведення ремонтної кампанії влітку визначає не лише ефективну роботу станцій наступної зими, підготовка до якої вже триває, але й загалом забезпечує ядерну безпеку.

Укренерго буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту.

"У разі перевищення областями доведених Укренерго лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості. Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали ощадливо споживати електроенергію.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З суботи, 1 червня, буде діяти єдина ціна, а саме 4,32 грн за кВт/год.

Також генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів у відставці Бен Годжес переконаний, що у росіян просто немає іншого виходу, окрім як руйнувати енергосистему України. При цьому він зазначив, що винищувачі F-16 не є "магічним" рішенням, яке допоможе одразу вирішити всі проблеми.