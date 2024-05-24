У Держенергонагляді пояснили, що впливає на відключення світла для населення

Відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Держенергонагляді уточнили, що впливає на відключення світла для населення. У відомстві зазначили, що головним фактором є розташування житлових будинків поруч з об’єктами важливої інфраструктури.

Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону у п'ятницю, 24 травня.

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Відключення світла

Слободян вказав, що на початку введення обмежень електропостачання, як і раніше, існує деяка недосконалість, що виникає через складність врахування кількості критичної інфраструктури в кожному регіоні.

"Тому що насправді розрахувати ліміт для кожної окремої області, для міста досить непросто. І там, де високий відсоток критичної інфраструктури, то виходить так, що інші споживачі відчувають більший вплив цих графіків. Над цим зараз енергетики працюють, щоб вирівняти ту ситуацію, графіки підлягають коригуванню", — розповів Слободян.

Голова Держенергонагляду також підкреслив, що Держенергонагляд активно слідкує за ситуацією та реагує на скарги споживачів щодо правомірності застосування обмежень. Він зазначив, що кількість скарг у поточному періоді, порівняно з попередніми роками, зменшилася.

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.