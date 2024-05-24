В Госэнергонадзоре пояснили, что влияет на отключение света для населения

Отключение света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Госэнергонадзоре уточнили, что влияет на отключение света для населения. В ведомстве отметили, что главным фактором расположение жилых домов рядом с объектами важной инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона в пятницу, 24 мая.

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Отключение света

Слободян указал, что в начале введения ограничений электроснабжения по-прежнему существует некоторое несовершенство, возникающее из-за сложности учета количества критической инфраструктуры в каждом регионе.

"Потому что на самом деле рассчитать лимит для каждой отдельной области, для города достаточно непросто. И там, где высок процент критической инфраструктуры, получается так, что другие потребители испытывают большее влияние этих графиков. Над этим сейчас энергетики работают, чтобы выровнять ситуацию, графики подлежат корректировке", — рассказал Слободян.

Глава Госэнергонадзора также подчеркнул, что Госэнергонадзор активно следит за ситуацией и реагирует на жалобы потребителей о правомерности применения ограничений. Он отметил, что количество жалоб в текущем периоде по сравнению с предыдущими годами уменьшилось.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.