В Госэнергонадзоре пояснили, что влияет на отключение света для населения
В Госэнергонадзоре уточнили, что влияет на отключение света для населения. В ведомстве отметили, что главным фактором расположение жилых домов рядом с объектами важной инфраструктуры.
Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона в пятницу, 24 мая.
Отключение света
Слободян указал, что в начале введения ограничений электроснабжения по-прежнему существует некоторое несовершенство, возникающее из-за сложности учета количества критической инфраструктуры в каждом регионе.
"Потому что на самом деле рассчитать лимит для каждой отдельной области, для города достаточно непросто. И там, где высок процент критической инфраструктуры, получается так, что другие потребители испытывают большее влияние этих графиков. Над этим сейчас энергетики работают, чтобы выровнять ситуацию, графики подлежат корректировке", — рассказал Слободян.
Глава Госэнергонадзора также подчеркнул, что Госэнергонадзор активно следит за ситуацией и реагирует на жалобы потребителей о правомерности применения ограничений. Он отметил, что количество жалоб в текущем периоде по сравнению с предыдущими годами уменьшилось.
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