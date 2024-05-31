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Укрэнерго предупредило о возвращении к отключениям электроэнергии

31 мая 2024 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрэнерго предупредило о возвращении к отключениям электроэнергии
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к плановым ограничениям потребления. Причиной являются последствия массированных ракетных и дроновых ударов российских оккупантов по украинским электростанциям, которые вызвали значительный дефицит в энергетической системе.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Возвращение к отключениям электроэнергии в Украине

Захватчики с 22 марта по 8 мая пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. В результате значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

К тому же весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. В Укрэнерго отметили, что это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно.

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов", — говорится в сообщении.

В частности, проведение планируемого обслуживания атомных блоков является неотъемлемой необходимостью, которую нельзя отменить или отсрочить. Это обусловлено тем, что успешное проведение ремонтной кампании летом определяет не только эффективную работу станций следующей зимой, подготовка к которой уже продолжается, но и обеспечивает ядерную безопасность.

Укрэнерго будет использовать все возможные инструменты для покрытия дефицита.

"В случае превышения областями доведенных Укрэнерго лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности. Сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.

Людей призвали бережливо потреблять электроэнергию.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.

Также генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов в отставке Бен Годжес убежден, что у россиян просто нет другого выхода, кроме разрушения энергосистемы Украины. При этом он отметил, что истребители F-16 не являются "магическим" решением, которое поможет решить все проблемы.

Украина
электроэнергия
украинцы
электроснабжение
Укрэнерго

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