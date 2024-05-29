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Україну просять пригальмувати зі вступом в НАТО — The Telegraph

29 травня 2024 02:28
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На саміті НАТО Зеленському скажуть, що цього року Україна не наблизиться до Альянсу
Президент України Володимир Зеленський і Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: INTS KALNINS/Reuters
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США і Німеччина поки не зацікавлені у вступі України в НАТО. Ймовірно, на саміті Альянсу, який відбудеться у липні цього року у Вашингтоні,  президента Зеленського попросять не вимагати від НАТО "неможливого".

Про це у вівторок, 28 травня, повідомило британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела у Білому домі. 

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Під час підготовки до саміту Німеччина та Сполучені Штати активно закликають учасників засідання не пропонувати Києву чіткі часові рамки щодо вступу в НАТО.

"Україна не просунеться далі на шляху до членства в НАТО на цьогорічному саміті через побоювання, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією", — пише The Telegraph. 

Така позиція, вочевидь,  розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від Альянсу "неможливого".

Раніше ми повідомляли, що у Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю.

Також Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

Володимир Зеленський
Джо Байден
США
НАТО
саміт
Росія
загроза

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