На саміті НАТО Зеленському скажуть, що цього року Україна не наблизиться до Альянсу

Україну просять пригальмувати зі вступом в НАТО — The Telegraph
США і Німеччина поки не зацікавлені у вступі України в НАТО. Ймовірно, на саміті Альянсу, який відбудеться у липні цього року у Вашингтоні, президента Зеленського попросять не вимагати від НАТО "неможливого".
Про це у вівторок, 28 травня, повідомило британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела у Білому домі.
Північноатлантичний альянс не хоче, аби його втягнули у війну з Росією
Під час підготовки до саміту Німеччина та Сполучені Штати активно закликають учасників засідання не пропонувати Києву чіткі часові рамки щодо вступу в НАТО.
"Україна не просунеться далі на шляху до членства в НАТО на цьогорічному саміті через побоювання, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією", — пише The Telegraph.
Така позиція, вочевидь, розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від Альянсу "неможливого".
Раніше ми повідомляли, що у Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю.
Також Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.
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