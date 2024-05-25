Коли пройде саміт НАТО у 2025 році

Саміт НАТО. Архівне фото: nato.int

У Північноатлантичному альянсі визначились з місцем проведення саміту НАТО-2025. Міжнародний форум вперше відбудеться у Гаазі в Нідерландах. І триватиме з 24 до 26 червня 2025 року.

Про це в п'ятницю, 24 травня, повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Читайте також:

За 75-річну історію НАТО саміт вперше проходитиме в Нідерландах

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Нідерланди — одна з країн-засновників НАТО.

"На нашому саміті лідери держав-членів ухвалять рішення щодо продовження адаптації та зміцнення нашого Альянсу до середовища безпеки, яке швидко змінюється. Разом ми сильніші та безпечніші в НАТО", — цитує слова Столтенберга пресслужба Альянсу.

Саміт відбудеться у конференц-центрі Всесвітній форум у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот та мер Гааги Ян ван Занен підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО.

Нагадаємо, Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ.

До слова, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО прийняти Україну до Альянсу.