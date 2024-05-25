Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, де і коли пройде Саміт НАТО у наступному році arrow

Стало відомо, де і коли пройде Саміт НАТО у наступному році

25 травня 2024 01:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли пройде саміт НАТО у 2025 році
Саміт НАТО. Архівне фото: nato.int
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Північноатлантичному альянсі визначились з місцем проведення саміту НАТО-2025. Міжнародний форум вперше відбудеться у Гаазі в Нідерландах. І триватиме з 24 до 26 червня 2025 року. 

Про це в п'ятницю, 24 травня, повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Читайте також:

За 75-річну історію НАТО саміт вперше проходитиме в Нідерландах

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Нідерланди — одна з країн-засновників НАТО. 

"На нашому саміті лідери держав-членів ухвалять рішення щодо продовження адаптації та зміцнення нашого Альянсу до середовища безпеки, яке швидко змінюється. Разом ми сильніші та безпечніші в НАТО", — цитує слова Столтенберга пресслужба Альянсу. 

Саміт відбудеться у конференц-центрі Всесвітній форум у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот та мер Гааги Ян ван Занен підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО.

Нагадаємо, Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ. 

До слова, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО прийняти Україну до Альянсу.

НАТО
Гаага
Нідерланди
саміт
Єнс Столтенберг
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця