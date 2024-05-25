Коли пройде саміт НАТО у 2025 році

Стало відомо, де і коли пройде Саміт НАТО у наступному році
У Північноатлантичному альянсі визначились з місцем проведення саміту НАТО-2025. Міжнародний форум вперше відбудеться у Гаазі в Нідерландах. І триватиме з 24 до 26 червня 2025 року.
Про це в п'ятницю, 24 травня, повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.
За 75-річну історію НАТО саміт вперше проходитиме в Нідерландах
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Нідерланди — одна з країн-засновників НАТО.
"На нашому саміті лідери держав-членів ухвалять рішення щодо продовження адаптації та зміцнення нашого Альянсу до середовища безпеки, яке швидко змінюється. Разом ми сильніші та безпечніші в НАТО", — цитує слова Столтенберга пресслужба Альянсу.
Саміт відбудеться у конференц-центрі Всесвітній форум у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.
Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот та мер Гааги Ян ван Занен підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО.
Нагадаємо, Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ.
До слова, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО прийняти Україну до Альянсу.
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