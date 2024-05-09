Війська НАТО в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Associated Press

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ. Однак він зазначив, що західні партнери й надалі будуть підтримувати нашу країну.

Про це генсек НАТО сказав італійському виданню ANSA у середу, 8 травня.

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Як заявив у своєму інтерв'ю Столтенберг, в Україну поки не планують відправляти війська Північноатлантичного альянсу, але це не означає, що НАТО перестане підтримувати українців та ЗСУ.

"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки", – наголосив генсек.

Також Столтенберг зазначив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вірить, що може перемогти Україну та виграти війну. Саме тому, за допомогою військової підтримки НАТО, українцям необхідно на полі бою довести, що Путін помиляється. Тільки таким чином можна змусити його сісти за стіл переговорів.

Генсек також підкреслив, що в останні місяці росіянам вдалось добитись успіхів на фронті, але це тільки через проблеми із постачанням західної зброї для українських бійців.

Нагадаємо, раніше ексчиновник Пентагону заявив, що Франція таємно відправила військових до України.

Лідер меншості Палати представників Сполучених Штатів Америки Хакім Джефріс розповів, за яких умов Штати можуть втрутитися у війну в Україні.