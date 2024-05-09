Войска НАТО в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ. Однако он отметил, что западные партнеры и дальше будут поддерживать нашу страну.

Об этом генсек НАТО сказал итальянскому изданию ANSA в среду, 8 мая.

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Как заявил в своем интервью Столтенберг, в Украину пока не планируют отправлять войска Североатлантического альянса, но это не означает, что НАТО перестанет поддерживать украинцев и ВСУ.

"НАТО не намерена разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", – подчеркнул генсек.

Также Столтенберг отметил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему верит, что может победить Украину и выиграть войну. Именно поэтому, с помощью военной поддержки НАТО, украинцам необходимо на поле боя доказать, что Путин ошибается. Только так можно заставить его сесть за стол переговоров.

Генсек также подчеркнул, что в последние месяцы россиянам удалось добиться успехов на фронте, но это только из-за проблем со снабжением западного оружия для украинских бойцов.

Напомним, ранее эксчиновник Пентагона заявил, что Франция тайно отправила военных в Украину.

Лидер меньшинства Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Хаким Джефрис рассказал, при каких условиях Штаты могут вмешаться в войну в Украине.