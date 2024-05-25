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Стало известно, где и когда пройдет саммит НАТО в следующем году

25 мая 2024 01:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда в 2025 году пройдет саммит НАТО
Саммит НАТО. Архивное фото: nato.int
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Североатлантическом альянсе определились с местом проведения саммита НАТО-2025. Международный форум впервые пройдет в Гааге в Нидерландах. И продлится с 24 по 26 июня 2025 года.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Нидерланды — одна из стран-основателей НАТО.

"На нашем саммите лидеры государств-членов примут решение о продолжении адаптации и укрепления нашего Альянса к быстро меняющейся среде безопасности. Вместе мы сильнее и безопаснее в НАТО", — цитирует слова Столтенберга прес-служба Альянса.

Саммит состоится в конференц-центре Всемирного форума в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот и мэр Гааги Ян ван Занен подтвердили дату и место проведения саммита НАТО.

Напомним, саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, с 9 по 11 июля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ.

Кстати, украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО принять Украину в Альянс.

НАТО
Гаага
Нидерланды
саммит
Йенс Столтенберг
безопасность

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