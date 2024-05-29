На саммите НАТО Зеленскому скажут, что в этом году Украина не приблизится к Альянсу

Украину просят притормозить со вступлением в НАТО — The Telegraph
США и Германия пока не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Вероятно, на саммите Альянса, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, президента Зеленского попросят не требовать от НАТО "невозможного".
Об этом во вторник, 28 мая, сообщило британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.
Североатлантический альянс не хочет, чтобы его втянули в войну с Россией
Во время подготовки к саммиту Германия и Соединенные Штаты активно призывают участников заседания не предлагать Киеву четкие временные рамки вступления в НАТО.
"Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году из-за опасений, что альянс может быть втянут в войну с Россией", — пишет The Telegraph.
Такая позиция, по всей видимости, разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".
Ранее мы сообщали, что в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине использовать для ударов по территории РФ западное оружие.
Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.
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