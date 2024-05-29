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Украину просят притормозить со вступлением в НАТО — The Telegraph

29 мая 2024 02:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На саммите НАТО Зеленскому скажут, что в этом году Украина не приблизится к Альянсу
Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: INTS KALNINS/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

США и Германия пока не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Вероятно, на саммите Альянса, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, президента Зеленского попросят не требовать от НАТО "невозможного".

Об этом во вторник, 28 мая, сообщило британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.

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Во время подготовки к саммиту Германия и Соединенные Штаты активно призывают участников заседания не предлагать Киеву четкие временные рамки вступления в НАТО.

"Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на саммите в этом году из-за опасений, что альянс может быть втянут в войну с Россией", — пишет The Telegraph.

Такая позиция, по всей видимости, разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".

Ранее мы сообщали, что в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине использовать для ударов по территории РФ западное оружие.

Также Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Владимир Зеленский
Джо Байден
США
НАТО
саммит
Россия
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