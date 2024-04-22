Демографія України після війни - скільки людей залишиться

Родина військовослужбовця. Фото: з відкритих джерел

Демографічна ситуація в Україні під час війни погіршується, хоча і до того статистика була невтішною. З 1991 року і по сьогодні українців стало майже на 20 млн менше, ще понад 6 млн громадян досі залишаються за кордоном і повернути їх буде важко. Однак навіть після закінчення повномасштабної війни покращити народжуваність не вдасться, впевнені експерти. На це впливатимуть важливі фактори — житло, робота, освіта тощо.

На демографічному форумі у Києві політики та експерти дискутували щодо демографічної стратегії України і до чого дійшли — в матеріалі Новини.LIVE.

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Говорячи про демографічну ситуацію, перші думки завжди спадають на показники народжуваності. Однак це і про тривалість життя та смертність, про громадян, які виїхали за кордон тощо. В Україні стоїть гостро кожне з цих питань.

"Зараз нас 35 мільйонів. Це менше майже на 20 мільйонів, ніж було в 1991 році. Коефіцієнт приросту 0,9. Ми є на рівні з Гонконгом, і це дуже тривожно", — заявила міністр соцполітики України Оксана Жолнович.

Міністр соцполітики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що в Україні не тільки мало народжують, а й мало живуть. У 2021 році розрив між очікуваною тривалістю життя серед жінок та чоловік досяг мінімуму за часи незалежності — 9,2 роки. Але попри це він залишається одним із найвищих у світі. Одна з причин — висока смертність чоловіків. І це все дані статистики до повномасштабної війни, коли мільйони чоловіків ще не були у війську.

Окрім того, мільйони українців виїхали за кордон. Це близько 6 млн громадян в Європі, а загалом за кордоном перебуває близько 9 млн українців. І повернути їх буде важко, але це важливе завдання, запевнила міністр.

Однак під час свого виступу вона використала "цікавий" аргумент того, чому люди мають повернутися. І у приклад українцям вона поставила родину, яка попри війну повернулася в Україну з-за кордону, народила п’ять дітей, не звертаючи уваги ні на економічну ситуацію в країні, ні на якість надання послуг чи ще якісь блага цивілізованого суспільства.

І в той момент, як пані міністр описувала цю сім’ю, аудиторія очікувала побачити їх на сцені, та на екрані з'явилися лелеки Грицько та Одарка. Виявляється, саме про цю відважну родину йшлося. У їхньому гнізді встановлена камера, і можна в режимі реального часу спостерігати за життям пташиної сім'ї.

Та чи доречно порівнювати вибір птахів та вибір українських громадян жити у воюючій країні — питання дуже дискусійне. Люди не птахи, хоча інколи це звучить дуже символічно.

Як покращити народжуваність в Україні

Депопуляція в Україні розпочалася ще до війни, а зараз лише посилилася. І скорочення кількості людей після війни є неминучим, впевнена директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

"Навіть якщо ми зможемо повернути левову частину мігрантів і підвищити рівень народжуваності до східноєвропейського, у що я не вірю, депопуляція є неминучою. Ми маємо дбати про підвищення тривалості життя, рівня освіти, економічної і трудової активності", — заявила вона.

Демографічний форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Своэю чергою, міністр Жолнович також наголосила, що саме на розвитку багатьох напрямів буде зосереджена демографічна стратегія. Зокрема, це і залучення до України представників діаспори, і зменшення відтоку громадян.

А от народна депутатка Галина Третьякова, яка має чотирьох дітей, закликала українців не боятися невизначеності. Вона вважає, що це основна причина, чому люди не хочуть народжувати.

"Чим більше ми боїмося невизначеностей, тим менше приймаємо рішення про народження спадкоємців, яких боїмося наразити на невизначеності. Але треба працювати над інфраструктурою для мам, трудовим правом, дошкілля треба змінювати. А ще має відбутися реформа домогосподарства. Щоб родинам, які самі можуть утримувати дітей, поверталися їхні податки", — заявила нардеп.

Підсумовуючим стало слово заступника представника Фонду ООН Павла Замостяна, який наголосив на праві людини на вибір. Якщо надавати це громадянину, то всі рішення держави будуть ефективні.

"Неможливо змусити мати двох чи трьох дітей. Можна створити умови, щоб люди хотіли народжувати. Дуже великий комплекс передумов, які впливають на рішення. Коли кількість зменшується, треба дбати про те, щоб кожен мав значення", — підсумував він.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, населення України може значно скоротитися найближчі 26 років. У 2050 році на території країни проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.