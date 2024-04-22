Демография Украины после войны – сколько людей останется

Семья военнослужащего. Фото: из открытых источников

Демографическая ситуация в Украине во время войны ухудшается, хотя и до этого статистика была неутешительной. С 1991 года и по сегодняшний день украинцев стало почти на 20 млн меньше, еще более 6 млн граждан до сих пор остаются за границей, и вернуть их будет трудно. Однако даже после окончания полномасштабной войны улучшить рождаемость не удастся, уверены эксперты. На это будут влиять важные факторы — жилье, работа, образование и т.д.

На демографическом форуме в Киеве политики и эксперты дискутировали по поводу демографической стратегии Украины и до чего дошли — в материале Новини.LIVE.

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Популяция Украины

Говоря о демографической ситуации, первые мысли всегда касаются показателей рождаемости. Однако это и о продолжительности жизни и смертности, о гражданах, выехавших за границу и т.д. В Украине стоит остро каждый из этих вопросов.

"Сейчас нас 35 миллионов. Это меньше почти на 20 миллионов, чем было в 1991 году. Коэффициент прироста 0,9. Мы на уровне с Гонконгом, и это очень тревожно", — заявила министр соцполитики Украины Оксана Жолнович.

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что в Украине не только мало рожают, но и мало живут. В 2021 году разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни среди женщин и мужчина достиг минимума за время независимости — 9,2 года. Но, несмотря на это, он остается одним из самых высоких в мире. Одна из причин — высокая смертность мужчин. И это все данные статистики до полномасштабной войны, когда миллионы мужчин еще не были в армии.

Кроме того, миллионы украинцев уехали за границу. Это около 6 млн в Европе, а всего за рубежом находится около 9 млн украинцев. И вернуть их будет тяжело, но это важная задача, заверила министр.

Однако во время своего выступления она использовала "интересный" довод того, почему люди должны вернуться. И в пример украинцам она поставила семью, которая, несмотря на войну, вернулась в Украину из-за границы, родила пять детей, не обращая внимания ни на экономическую ситуацию в стране, ни на качество предоставления услуг или еще какие-то блага цивилизованного общества.

И в тот момент, как министр описывала эту семью, аудитория ожидала увидеть их на сцене, но на экране появились аисты Грицько и Одарка. Оказывается, именно об этой отважной семье шла речь. В их гнезде установлена камера, и можно в режиме реального времени наблюдать за жизнью птичьей семьи.

Но уместно ли сравнивать выбор птиц и выбор украинских граждан жить в воюющей стране — вопрос очень дискуссионный. Люди не птицы, хотя иногда это очень символично.

Как улучшить рождаемость в Украине

Депопуляция в Украине началась еще до войны, а сейчас только усилилась. И сокращение количества людей после войны неизбежно, уверена директор Института демографии Элла Либанова.

"Даже если мы сможем вернуть львиную часть мигрантов и повысить уровень рождаемости к восточноевропейскому, во что я не верю, депопуляция неизбежна. Мы должны заботиться о повышении продолжительности жизни, уровня образования, экономической и трудовой активности", — заявила она.

Демографический форум в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь, министр Жолнович также подчеркнула, что именно на развитии многих направлений будет сосредоточена демографическая стратегия. В частности, это и привлечение в Украину представителей диаспоры, и уменьшение оттока граждан.

А вот народная депутат Галина Третьякова, которая имеет четырех детей, призвала украинцев не бояться неопределенности. Она считает, что это основная причина, почему люди не хотят рожать.

"Чем больше мы боимся неопределенностей, тем меньше принимаем решение о рождении наследников, которых боимся подвергнуть неопределенности. Но надо работать над инфраструктурой для мам, трудовым правом, дошкольное образование нужно менять. А еще предстоит реформа домохозяйства. Чтобы семьям, которые сами могут содержать детей, возвращались их налоги", — заявила нардеп.

Подытоживающим стало слово заместителя представителя Фонда ООН Павла Замостяна, который отметил право человека на выбор. Если предоставлять это гражданину, все решения государства будут эффективны.

"Невозможно заставить иметь двоих или троих детей. Можно создать условия, чтобы люди хотели рожать. Очень большой комплекс предпосылок, влияющих на решения. Когда количество уменьшается, нужно заботиться о том, чтобы каждый имел значение", — подытожил он.

Напомним, по данным Минсоцполитики, население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.