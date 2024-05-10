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Українцям за кордоном видаватимуть паспорти за новими правилами — законопроєкт

10 травня 2024 00:00
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Отримання паспорта громадянина України за кордоном закріпили законом
Дівчина стоїть в черзі за документами. Фото: УНІАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні на законодавчому рівні закріпили можливість для громадян держави отримувати паспорт за кордоном через державне підприємство "Документ" в рамках законопроєкту №11017, який підтримали 236 нардепів. Окрім того, порядок та терміни для отримання документа також зазнали змін.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк

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Нові правила видачі паспорта громадянина України

Відтепер закон закріплює можливість для українців одночасного як оформлення паспортів на заміну втраченого чи викраденого, так і на обмін паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Також змінився термін дії паспорта громадянина України у формі картки. Йдеться про власників паспортів, яким виповнилось 65 років — для них документ матиме безстроковий термін дії.

Нові терміни видачі паспортів

Українці зможуть терміново оформити паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого) не пізніше за 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети. Раніше цей термін був встановлений до 10 робочих днів. Також за оформлення документів будуть стягувати адміністративний збір.

Видача паспортів 14-річним громадянам

Окрім того, документ усуне неузгодженості у законодавстві щодо зниження віку для видачі паспорта громадянина України — з 16 до 14 років та видачі документів для виїзду за кордон тим, кому встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Зазначимо, що в Україні під час повномасштабного вторгнення ввели експериментальний проєкт видачі паспортів за кордоном. Термін тестового режиму проєкту закінчиться влітку 2024 року. Через це Верховна Рада України вирішила закріпити на законодавчому рівні можливість видачі паспортів українцям за кордоном чим буде займатися державне підприємство "Документ".

Нагадаємо, що у статті Новини.LIVE розбиралися, як українцям, які тимчасово не проживають в Україні, подорожувати без закордонного паспорта, що таке "паспорт іноземця" та як його отримати.

Також з 1 квітня 2024 року українці платитимуть більше за оформлення закордонного паспорта. Для оновлення даних для ТЦК потрібен стос документів, а без яких не можна обійтися читайте тут.

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