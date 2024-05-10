Получение паспорта гражданина Украины за границей закрепили законом

Девушка стоит в очереди за документами. Фото: УНИАН

В Украине на законодательном уровне закрепили возможность для граждан государства получать паспорт за границей через государственное предприятие "Документ" в рамках законопроекта №11017, поддержавшего 236 нардепов. Кроме того, порядок и сроки для получения документа также претерпели изменения.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Новые правила выдачи паспорта гражданина Украины

Теперь закон закрепляет возможность для украинцев одновременного как оформления паспортов на замену утраченного или похищенного, так и на обмен паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

Также изменился срок действия паспорта гражданина Украины в форме карты. Речь идет о владельцах паспортов, которым исполнилось 65 лет — для них у документа будет бессрочный срок действия.

Новые сроки выдачи паспортов

Украинцы смогут срочно оформить паспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного) не позднее 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты. Ранее этот срок был установлен до 10 рабочих дней. Также за оформление документов будут взиматься административный сбор.

Выдача паспортов 14-летним гражданам

Кроме того, документ устранит несогласованность в законодательстве о снижении возраста для выдачи паспорта гражданина Украины — с 16 до 14 лет и выдачи документов для выезда за границу тем, кому установили факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Отметим, что в Украине во время полномасштабного вторжения был введен экспериментальный проект выдачи паспортов за рубежом. Срок тестового режима проекта истечет летом 2024 года. Поэтому Верховная Рада Украины решила закрепить на законодательном уровне возможность выдачи паспортов украинцам за рубежом чем будет заниматься государственное предприятие "Документ".

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