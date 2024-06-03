Українці взяли у полон словака, який воював на боці російських окупантів — що відомо

Журналіст Качура з ув'язненим, який каже, що він зі Словаччини. Фото: Олександр Качура, Facebook

Українські військові захопили словака, який воював за Росію, на передовій біля міста Лиман. Чоловік розповів, що російським солдатам дають команду наших у полон не брати.

Відео з полоненим опублікував Олександр Качура у Facebook у неділю, 2 червня.

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На відео чоловік, який називає себе Ярославом Галайчиком, стверджує, що є громадянином Словацької Республіки. Журналіст запитує його, як він опинився в Україні, і він коротко відповідає, що був захоплений у полон.

Качура розповів Aktuality.sk, що мав можливість спілкуватися з ув'язненим близько пів години. За його словами, словак потрапив у полон в районі міста Лиман після третьої атаки.

"Деякі хлопці, з якими він був, падали і не підводилися. Він був медиком, мав евакуювати врахованих. Коли він отримав контузію, то пішов убік наших позицій, де знайшов порожній окоп. Він ховався там, але до бліндажа український FPV-дрон скинув вибухівку... Третій штурм для словака виявився фатальним — контузія і полон", — зазначив Качура.

Словак стверджує, що не брав участі в бойових діях. Він нібито переїхав на окуповану Луганщину, щоб допомагати з вантаженням машин. Чоловік розповідав, що служив у інтернаціональному загоні разом з індійцями, непальцями та монголами. За словами Качура, він мав підписати контракт з Міноборони Росії в Москві на суму близько 200 тисяч рублів (трохи більше 2 тисяч євро) на місяць.

"Із цікавого, що вдалося дізнатися, — російським солдатам дають команду наших у полон не брати. Нікого в полон не брати. До тих, кого взяли в полон, ставлення нелюдське. Та й своїх відмовників вони теж не шкодують і садять в одну яму з полоненими", – написав журналіст.

Допис Олександра Качура. Фото: скриншот

Словацький полонений Ярослав Галайчик стверджував, що потрапив у полон в останні дні травня, 28 чи 29 числа.

Журналіст зазначив, що цинізм Ярослава в тому, що до повномасштабного вторгнення він часто відвідував Україну як турист, і вона йому подобалася. Але гроші та пропаганда затьмарили його розум, і колишній турист пішов воювати проти українців.

Найманець не хоче повертатися до Росії та просить передати його словацькій владі, де за найманство йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. Вдома на нього чекають безробітна мати та батько-інвалід.

Нагадаємо, командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів про російський полон. За його словами, окупанти чинять дії щодо бійців ЗСУ, які суперечать нормам міжнародного права.

Ми писали, що з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.